«Твое» и музей современного искусства Эрарта представили совместную коллекцию, которая стала продолжением проекта "«Твое искусство». В линейку вошли футболки, лонгсливы и худи с картинами русских художников, выставленные в музее. В линейку вошли истории о поп-культуре, сказках и реальности, которая нас окружает.

Футболка с картиной Анастасии Базановой "«Автопортрет» показывает, как обычно проходит утренний сбор художницы. В работе «Родина» грустный слон прислоняется к березе и смотрит на горизонт. Художник Николай Копейкин играет с образами: слону грустно из-за джунглей и теплых краев, а зритель видит березу и вспоминает свою страну.

На футболке Дмитрия Шорина, на которой изображена картина «Махолет», изображена сосредоточенная балерина с крыльями бабочки. А на футболке, на которой нарисована картина Игоря Кулика «Березовая роща», среди берез прогуливается зебра. Также есть модель с изображением полотен «Бабочки» и «Обнаженная» Александра Королева.

Футболка с изображением «Ссоры» Кирилла Бородина рассказывает о современной девушке-блогере из идеальной социальной сети со всех сторон. А лонгслив с «Крабом» Петра Надводнюка напоминают: знакомое может быть не таким, каким кажется. Например, художник превращает краба в ридикюль и не видит в этом ничего необычного.