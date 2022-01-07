Канье Уэст и его бренд Yeezy будет работать с креативным директором Balenciaga Демной Гвасалией над совместным проектом Yeezy Gap Engineered by Balenciaga. Об этом музыкант сообщил в своем Instagram.

Релиз их первой коллекции состоится в июне этого года

«Это сбывшееся желание – работать с Gap и Демной над созданием невероятного продукта, доступного всем в любое время», – рассказал Канье в комментарии Vogue.

По словам Демны, для него коллаборация стала «новым вызовом».

«Я всегда ценил утилитарность и доступность Gap. Я разделяю некоторые их ценности в своем творческом языке. Новый проект позволил мне объединить усилия с Ye для создания утилитарной моды для всех».

Он добавил: «Я знаю очень мало людей, особенно такого масштаба, как Ye, которые так хорошо понимают мою работу. Он заставляет меня выйти из зоны комфорта и становиться лучшим дизайнером. Когда мы работаем вместе, нет места эгоизму, только взаимное стремление развиваться и делать что-то новое и великое».

В последнее время Канье стал одним из главных поклонников Balenciaga и почти всегда появлялся на публике в вещах бренда.

Одновременно с этим, Демна работал над сценическими декорациями и оформлением на летних прослушиваниях альбома Канье Donda в Атланте и Чикаго, а также создал линии мерча к выходу лонгплея.