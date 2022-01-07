Российский бренд «Меха Екатерина» представил коллекцию осень–зима 2021, посвященную наследию известного иллюстратора, участника объединения «Мир искусства» и театрального оформителя Ивана Билибина

Одна из его самых известных работ – серия иллюстраций к русским сказкам, которые издаются до сих пор. И хотя стиль Билибина – авторский, он тесно связан с русским стилем, утвердившемся в архитектуре и прикладных искусствах на рубеже XIX и XX веков. В его основе, в свою очередь, лежат византийское и допетровское наследие, русское народное искусство.

Ключевые мотивы этой традиции нашли отражение в коллекции «Русская сказка», преимущественно выполненной из меха норки, пишет Vogue. Так, в образах считываются отсылки к мотивам русского фольклора: на принтах изображены Баба Яга, Иван-Царевич, Жар-Птица и другие сказочные персонажи. Помимо традиционных шуб и жилетов особое внимание также уделили шалям-платкам, некоторые из них декорированы жемчугом и бусинами.

Многие изделия украшены рисунками и орнаментами, созданными в сложной технике инкрустации – на изготовление одной модели потребовался примерно месяц работы, по большей части ручного труда. Скорняки, мастера по меху, опираясь на эскиз, подбирали высоту меха, сочетания фактур и цветов, сами вырезали рисунок с деталями размером до двух миллиметров. После этого полотно отдавали стачать швеям, а затем шел процесс правки. И только потом портнихи делали необходимые вытачки и кулиски, придавая модели нужную форму.