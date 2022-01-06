Дизайнер Оливье Рустен выпустил коллекцию одежды, созданную вместе с Barbie. В нее вошло более 50 унисекс-предметов, которые стирают гендерные границы между стилем Барби и Кена. Полный релиз состоится 13 января. Об этом пишет WWD.

«Это не только моя мечта как дизайнера, это моя мечта как ребенка, понимаете? То, что я могу создать коллекцию с Барби сегодня, показывает, как изменился мир и как приятно быть свободным с самим собой, не будучи осужденным», – приводит Buro 24/7 слова Оливье Рустена, которому в детстве запрещали играть в куклы.

Так, в капсулу вошли твидовые костюмы, платья с монограммой Balmain и камнями Swarovski, джинсовые куртки и пиджаки с золотыми пуговицами, свитера, комбинезоны, сумки, а также вечерние платья. Стоимость вещей из коллекции варьируется от $295 до $24 494.

Также в рамках коллекции будут выпущены три NFT-объекта с изображением Барби и Кена, одетых в новую коллекцию Balmain. Их продадут на аукционе 13 января.

Напомним, что это не первое сотрудничество Оливье Рустена и компании Mattel. В прошлом году дизайнер провел виртуальный показ Balmain лишь с двумя моделями – Барби и Кеном.