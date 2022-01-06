Темпы распространения Covid-19 ускоряются, и международный сезон мужской моды, совсем скоро открывающийся во Флоренции выставкой Pitti Uomo, уже понес потери. Джорджо Армани, который должен был участвовать в предстоящих миланской и парижской неделях моды, первым из кутюрье заявил, что ввиду тревожной санитарной ситуации просто отменяет все свои январские дефиле, пишет Fashion Network.

Речь идет об отмене показа мужской коллекции брендов Emporio Armani и Giorgio Armani осень–зима 2022/23 во время Недели мужской моды в Милане 14–18 января, а также коллекции Giorgio Armani Prive весна–лето 2022 на Неделе высокой моды в Париже в конце текущего месяца.

«Данное решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Мы сделали это с большим сожалением и после обстоятельных размышлений. Как Джорджо Армани неоднократно говорил, дефиле очень важны и альтернативы им не существует, но здоровье и безопасность сотрудников и публики сейчас вновь становятся главным приоритетом», – цитирует агентство ANSA сообщение модного Дома.

По тому же пути модельер пошел в 2020 году, когда пандемия только началась. В конце февраля 2020 года Армани провел на Миланской неделе моды закрытый показ, чтобы не подвергать зрителей риску. В конце марта 2020 года Giorgio Armani начал пошив одноразовых халатов для медицинских работников.