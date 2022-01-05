Prada представил новую праздничную рекламную кампанию, посвященную китайскому году Тигра. В ее рамках итальянский бренд сделает пожертвование в благотворительную организацию China Green Foundation, которая занимается программой «Walking with Tiger and Leopard», направленной на сохранение дикой природы и биоразнообразия в Китае. Об этом пишет Buro 24/7 со ссылкой на WWD.

Звездами кампании стал два известных лица из мира шоу-бизнеса: актер и певец Ли Ифэн, удостоенный награды за лучшую роль второго плана на 33-й кинопремии «Сто цветов», и актриса Чунь Ся, получившая награду Гонконгской кинопремии в номинации «Лучшая женская роль» за роль в фильме «Порт назначения».

На изображениях и видео, созданных совместно с фотографом Лю Суном, нет никаких вымышленных элементов, на них в выразительном красном пространстве двигаются Ли Ифэн и Чунь Ся. В результате зритель видит повествование, построенное на жестах и прямом, спонтанном взаимодействием с ним, отмечает Elle UA.

Также Prada запускает арт-инициативу для молодых художников до 30 лет. Им предложено представить собственное переосмысление образа тигра. Художники могут свободно выразить свою фантазию языком живописи, дизайна и скульптуры. Работы можно загрузить на официальный сайт бренда – их оценит профессиональное жюри. Авторы лучших смогут принять участие в специальном проекте в течение 2022 года.