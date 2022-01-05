Американская певица Шер снялась в новой кампании Ugg. На фотографиях, посвященных проекту Ugg Feel, артистка позирует в классических уютных уггах Classic Mini II и теплых слиперах Coquette. В этой же компании уже приняли участие легендарный американский фэшн-редактор Андре Леон Телли и супермодель Иман.

Интересно, что фотосессия проходила в доме селебрити в Малибу.

Также в рамках рекламной кампании бренд представил небольшой ролик с Шер, где она рассказала, что значит – быть иконой мирового шоу-бизнеса.

«То, как вы "чувствуете", – это самая истинная часть вас как человека. Я выбрала путь артистки. Но самое сложное — добиться успеха и проиграть на глазах у всего мира. Я провела всю свою жизнь с пониманием того, что люди либо ненавидят, либо любят меня. Ты хочешь, чтобы тебя любили, но в конце концов понимаешь, что нужно "забить" на это», – рассказала Шер.