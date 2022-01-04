Уже не в первый раз японский бренд Comme des Garçons выпускает совместную коллекцию с маркой Chrome Hearts, которая обрела популярность благодаря фирменному парижскому стилю. На этот раз партнеры представили лимитированную коллекцию одежды, в которую вошли 19 моделей. Все они будут эксклюзивно представлены только в Японии.

В коллекции можно платья, ассиметричные юбки, жакеты эффектного кроя, брюки и рубашки. Все модели, словно шахматная доска, представлены только в черном и белом цвете. За основу взяты лаконичные силуэты Comme des Garçons, дополненные драпировками, шелком, оборками и разрезами, а также фирменными крестами роскошными золотыми пуговицами Chrome Hearts.

Бренд Comme des Garcons был основан Рэй Кавакубо в 1969 году. В переводе с французского «Comme des Garçons» означает «как мальчики» – название уже тогда подкрепляло мотивы Рэй создавать гендерно нейтральную одежду. Хотя сама Кавакубо объяснила, что ей просто «нравилось, как оно звучит».