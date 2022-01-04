Pandora представил праздничную рекламную кампанию, в которой снялись премьер и ведущая солистка Большого театра Элеонора Севенард и Денис Родькин. Фотографии вдохновлены атмосферой театрального закулисья, звездным небом и ощущением скорой встречи с чудом, пишет Buro 24/7.

Кампанию сняла главный редактор журнала о балете La Personne и в прошлом профессиональная балерина Алиса Асланова. На фотографиях Элеонора позирует в украшениях из обновленной коллекции Pandora Timeless, которая традиционно выходит в преддверии Нового года.

В этот раз дизайнеры Pandora, Франческо Терцо и Филиппо Фикарелли, решили отойти от классических символов праздника и сделали ставку на крупные яркие камни и небесные мотивы. Отдельное место в коллекции Timeless отведено цвету – в палитру добавили насыщенный синий, изумрудный и розовый оттенки. Кольца и браслеты классической формы с яркими камнями сочетают винтажную эстетику и современный вид.

Все украшения можно приобрести в ювелирных салонах Pandora и в интернет-магазине.