После недавней выставки собрания своего наследия в Музеях Кремля ювелиры представили первую коллекцию для России. Выразительная эстетика римского Дома встречает здесь большой эмоциональный отклик.

«В своей первой коллекции для России мы хотели передать фирменный почерк, ДНК нашего Дома и одновременно его встречу с русской культурой и ее символами», – приводит Fashion Network слова креативного директора ювелирного направления Bvlgari Лючии Сильвестри.

Тонкая ткань культурных взаимовлияний связывает Италию и Россию многие столетия. Для России, с ее греко-византийскими традициями, в случае Bulgari связь особенно близкая – в силу пролегающей через Грецию биографии самого Дома.

Три драгоценных креста, у каждого из которых есть свой символизм и история. «Будь то удалой жизнерадостный темперамент Москвы с красочными куполами Собора Василия Блаженного или величественность Петербурга с его Мариинским театром либо морозная синева просторов Сибири и озера Байкал».

Как отмечает Selflovers.ru, холодноватую северную тональность с голубыми водами и сверкающими снегами задают аквамарины и бриллианты. При этом московская нарядность куполов прорисована огненными всполохами спессартинов и зеленью передотов, петербургские сумерки сгущаются инеем загадочных сине-лиловых танзанитов, а прозрачность байкальских волн просматривается в турмалинах «параиба». Кресты дополнены длинной крупной цепью из золота разных цветов – белого, розового или желтого – с бриллиантами классической огранки.

Как отмечают в Bvlgari, благодаря многозначительному символизму украшения в виде креста любимы современной модой, однако римский Дом обратился к этой теме, вдохновившись «интереснейшим узором культурных пересечениям между Россией и Италией, на протяжении веков и с устремленностью в будущее».

