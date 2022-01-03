Max Mara представил предосеннюю коллекцию Pre-Fall 2022, при работе над которой креативный директор бренда Ян Гриффитс вдохновлялся стилем двух женщин – певицы Патти Смит и писательницы Фран Лебовиц.

Гардероб обеих включает мужские костюмы. Лебовиц, например, заказывает свои пиджаки на Сэвил-Роу и носит их с синими джинсами, белоснежными рубашками и ковбойскими ботинками – все это в коллекции Max Mara тоже есть. Из гардероба Смит, очевидно, пришли шелковые блузки, жилетки, а также куртки и жакеты, вдохновленные рабочей одеждой, отмечает Buro 24/7.

Тонкие полоски на темно-синей ткани идеально сочетаются с выбеленными джинсами мужского покроя. Из мира дорогих галантерейных товаров взяты лоскутные принты вроде тех, что украшают мужские галстуки, дополненные акцентами розового и холодного светло-голубого. Эти цвета идеально подходят для футболок Max Mara на новый сезон, броские графичные слоганы которых напоминают о рекламных кампаниях, пишет InStyle.

Широкие брюки, как у гаучо, по задумке Гриффитса, рассказывают о мечте Патти проехаться на лошадях по степям Южной Америки. Знаменитое пальто Max Mara 101801 в коллекции сделано из кожи в красивом красно-коричневом оттенке.