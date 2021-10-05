В этом сезоне дизайнеры активно цитируют нулевые. Миучча Прада не стала исключением и показала коллекцию со смелыми и дерзкими трендами из эпохи гламура, которые, по ее мнению, достойны вернуться в наш гардероб. Правда, здесь итальянка переиграла всех: ее брюки имели самую низкую посадку, мини-юбки были самыми короткими, а открытый пупок стал признаком не только кроп-топов, но и рубашек, жакетов и толстовок.

Кроме того, модели выходили на подиум в юбках-миди из нарочито потертой кожи, идеально скроенных классических пальто, жакетах с необработанными краями и шортах-бермудах. В конце шоу Прада представила фирменные нарядные платья и костюмы, украшенные вышивкой и бусинами, отмечает WMJ.

Благодаря спокойной цветовой палитре, коллекция получилась достаточно сдержанной, несмотря на экстремальную длину или откровенные вырезы вещей. В этом сезоне дизайнер отдала предпочтение бежевым, небесно-голубым, темно-синим и размытым, как бы акварельным оттенкам зеленого.

Образы дополняли лоферы и кроссовки, созданные в коллаборации с New Balance, с высокими носками и гольфами, вместительные сумки-шоперы, кожаные кросс-боди на длинных цепочках и крупные украшения – массивные колье, серьги и каффы, пишет InStyle.