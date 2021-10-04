В рамках Недели моды в Париже новую коллекцию представила Stella McCartney. Главной темой показа весна-лето 2022 стали грибы, ведь именно за ними, по мнению дизайнера, будущее моды (в частности, из грибов получают экокожу).

Так, грибной принт украсил летящие платья, легкие брюки и кроп-топы с длинной бахромой. Кроме того, Маккартни разместила на сарафанах и боди абстрактные психоделические принты, которые, возможно, отсылали к теме галлюциногенных грибов.

Также в новую коллекцию бренда вошли комбинезоны и топы на манер спортивных, тренчи, длинные дождевики, свободные пиджаки и брюки, гофрированные блузы и комбинезоны, а также вещи с лентами, завязками и бахромой, пишет «Собака.ру» В цветовой палитре Stella McCartney преобладают оттенки зеленого, красного, голубого и персикового.

Многие вещи украшены бахромой, придающей подвижность брюкам, зауженным жилетами и платьям, и скульптурными вырезами, обнажающими тело. При этом сверхлегкие парки и брюки из шелковистого и прозрачного экологически чистого купро и выстиранного органического хлопка с утилитарными деталями добавляют фактуры и объема силуэтам, отмечает Elle.

Образы на шоу дополняли веганские сумки Frayme и тканые Alter Mat, вьетнамки и мюли на платформе, очки с треугольной оправой, сумки из экологичной кожи и бусин, а также подвески с масонскими символами.