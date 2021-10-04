В рамках Недели моды в Париже Мэтью Уильямс устроил первое шоу Givenchy с момента своего назначения креативным директором бренда в начале пандемии. В январе дизайнер покажет свою дебютную кутюрную коллекцию для французского Дома. Его третья линейка ready-to-wear во многих смыслах стала предшественницей коллекции haute couture. Это проявилось в тщательном дизайне и деконструкции силуэтов.

На показе модели выходили на залитый светом и почти стерильный подиум под саундтрек, записанный американским репером Young Thug. Традиционную черно-бежевую цветовую палитру Givenchy разбавили всполохи оттенков клубничной жвачки, лавандового мороженого и яблочного зефира. Вместо цепей, рваных платьев и гранжа на подиуме появились ажурные топы с басками, вдохновленные 1940-ми, микрошорты с кружевными вставками, жакеты с фигурными плечами, отмечает InStyle.

В этом сезоне Уильямс вновь сотрудничал с нью-йоркским художником Джошем Смитом, интерпретируя его полуабстрактные картины через свои знаменитые фактуры. «У Джоша совсем другая эстетика: у него много цветов и яркости. Это была прекрасная возможность выйти из зоны комфорта и исследовать что-то новое», – цитирует Vogue UA дизайнера. Он превратил абстрактные полотна художника в красочные принты, которые появляются на белоснежных костюмах, куртках рубашечного кроя и уютных костюмах.

Большинство образов на показе дополняли латексные сапоги-чулки на платформе, мрачный макияж и пугающие принты со страшными клоунами, как из фильмов ужасов.