Шоу Balenciaga традиционно является одним из самых долгожданных союытий в рамках Недели моды в Париже. Все потому, что вспомнить классический показ бренда с привычными дефиле моделей и стандартным подиумом, очень трудно. И в этом сезоне Демна Гвасалия решил не искать легких путей и разыграл масштабную кинопремьеру.

«Зрители» шоу Balenciaga сидели в театре Шатле и смотрели на большом экране прямую трансляцию прибытия «гостей» на красную ковровую дорожку. Вскоре все поняли шутку: армия моделей Balenciaga появлялась на дорожке в образах из новой коллекции, имитируя знаменитостей. В свою очередь настоящие знаменитости выстраивались в очередь, чтобы притвориться моделями. Среди них были Cardi B и Offset, Blood Orange, Наоми Кэмбелл, Эмбер Валлетта, Эллиот Пейдж, Анна Винтур, Изабель Юппер и многие другие, отмечает Vogue UA.

Что касается самой коллекции, то она получилась максимально темной: основную ее часть составляли черные тотал-луки, с редкими всплесками цвета – например, серебряное макси из рельефной ткани с удлиненым шлефом, миди насыщенного голубого цвета с асимметричным подолом или прямое платье цвета фуксии с красными деталями сзади. В новом сезоне Гвасалия по традиции показал строгие шикарные костюмы, облегающие боди, плиссированные юбки, горжетки, oversize джинсы и спортивные штаны. В конце импровизированного показа сам Демна – в полностью черной вуали, толстовке с капюшоном и джинсах – оказался на красной дорожке.

Однако на этом сюрпризы не закончились. Когда все собрались в зале, на экранах началась трансляция специального выпуска сериала про семью Симпсонов. Как пишет Glamour, по сюжету Гомер Симпсон поздно вспоминает о дне рождения своей жены Мардж и решает подарить ей платье Balenciaga. Ему удается его добыть, но лишь на полчаса. Когда наступает пора вернуть платье, Гомер вместе с ним отправляет письмо Демне Гвасалии. Оно его так трогает, что дизайнер решает помочь жителям самого депрессивного города Америки Спрингфилда – увезти их в Париж на показ Balenciaga. Финальный выход Мардж в золотом платье весь зал встретил аплодисментами.