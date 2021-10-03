В новом сезоне Бруно Сиалелли вслед за другими дизайнерами предлагает поклонникам Lanvin впустить в свою жизнь праздник. Заряжаться позитивными эмоциями дизайнер советует в вещах ярких цветов, украшенных пайетками и блестками.

Ключевыми цветами в новой коллекции французского Дома стали фиолетовый и темно-бирюзовый, а также их более нежные вариации, перемежающиеся с бежевым, серебряным и ярко-желтым. На подиуме появились летящие плиссированные и сложно задрапированные мини-платья, обтягивающие комбинезоны в цветочек, пышные юбки, кардиганы с люрексом, нарядные жакеты и костюмы из цветной кожи, отмечает WMJ.

В новом сезоне у Lanvin довольно неожиданные главные герои: на вещах появились принты с Бэтменом и Робином (а на некоторых — еще и с летящим на полной скорости Бэтмобилем). Правда, все вместе это мало похоже на образы жителей мрачного Готэм-Сити из комиксов. Напротив, коллекция выглядит подчеркнуто позитивной, обильно декорированной и очень нарядной, пишет Harper’s Bazaar.

Так дизайнер представил наряды из новогоднего дождика и коктейльные платья из блестящих тканей и пайеток. Образы моделей дополняли туфли на огромной платформе, броши-лилии, очки в оправе «кошачий глаз», а также сумки в виде кошек, звезд и сердечек.

Кульминацией показа стал выход Наоми Кэмпбелл. Супермодель появилась перед зрителями в черном костюме, дополненном развевающимся плащом эбонитового оттенка. Бруно Сиалелли намекает, что миру нужен не только Бэтмен, но и роскошная Бэтвуман – и мы с этим согласны!