Немецкий бренд Triumph представляет абсолютно новую гибридную линейку корректирующего белья Shape Smart.

Для создания самой функциональной и практичной линейки Shape Smart дизайнеры Triumph вдохновлялись уникальностью женского тела и многообразием его форм.

Shape Smart— это легкие, неощутимые модели бесшовных бюстгальтеров, трусиков, боди и корсетов, которые полностью изменят взгляд на белье для коррекции фигуры. Каждая модель помогает женщинам полюбить свое тело, подчеркивая натуральную красоту изгибов и сглаживая все то, что хотелось бы скрыть. В чем уникальность:

Интеллектуальная 4D-конструкция, благодаря которой бюстгальтер обладает эффектом «второй кожи» и идеально поддерживает грудь даже при изменении ее размера - в результате набора или снижения веса, при менструации или беременности,

Размерный ряд разработан по революционной системе и подходит для широкого диапазона форм тела и размеров бюста от A до D+,

Лазерная обработка краев делает это бесшовное белье удивительно удобным,

Новые функциональные модели лямок плавно поддерживают тело со всех сторон и не создают некрасивых неровностей на груди и спине.

Triumph предлагает корректирующее белье, которое можно носить даже с приталенными платьями и обтягивающими юбками, при этом не чувствовать скованность или дискомфорт и наслаждаться естественным красивым силуэтом.

Коллекция будет доступна во всех магазинов Triumph, а также маркетплейсах LAMODA и WILDBERRIES.