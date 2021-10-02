В рамках Недели моды в Париже свою новую коллекцию представил итальянский Дом Valentino. Шоу под названием Rendez-Vous прошло на крытом рынке Le Carreau du Temple. В следующем сезоне Пьерпаоло Пиччоли предложил делать ставку на яркие оттенки и не бояться экспериментировать с цветом: во главе дизайнер поставил роскошный фиолетовый, за ним – изумрудный, шоколадный, вишневый и ярко-желтый, отмечает WMJ.

Объемные силуэты образов, по мнению Пиччоли, могут не скрывать, а, наоборот, подчеркивать формы тела. Поэтому в коллекции они соседствуют с приталенными платьями. На подиуме появились яркие брючные костюмы, свободные джинсы, накидки и кейпы, топы-бандо и комплекты в пижамном стиле. Образы на шоу дополняли гладиаторские сандалии, микросумки, балетки и грубые ботинки. Закрыли показ вечерние платья: летящие, с разрезами выше бедер, украшенные яркими пайетками и блестящей вышивкой.

Накануне показа в Instagram бренда появилось фото Зендеи: актриса позирует с того же ракурса и в том же платье, что и Мариса Беренсон в съемке Vogue 1968 года. Кадр с Зендеей иллюстрирует проект Valentino Archive, для которого были воссозданы несколько знаковых вещей Valentino, пишет Buro 24/7.

Кроме платья Беренсон, команда ателье повторила знаменитое пальто Верушки с животным принтом, два цветочных платья из съемки Vogue 1971 года, а также джинсы из первой рекламной кампании джинсовой линейки Valentino 1986 года.