Последний показ Loewe застал гостей «врасплох» буквально с самого начала. В первую очередь, бренд отличился сет-дизайном шоу: модели выходили из-под подиума, поднимаясь на него по скрытой лестнице, установленной на уровне земли. Таким образом создавалась иллюзия, что все они появляются из ниоткуда. Сами вещи получились соответствующими. Если описать коллекцию в двух словах, то Джонатану Андерсону удалось «подружить» два очень разных стиля в искусстве: сюрреализм и маньеризм, пишет Harper’s Bazaar.

При создании вещей дизайнер вдохновлялся работами флорентийского художника 16-го века Якопо Понтормо. У него Андерсон позаимствовал цветовую палитру (разбег от алого до нежно-розового и небесно-голубого) и одеяния героев картин: летящие ткани, покрытые головы, сложносочиненные драпировки. На подиуме появились платья с «острыми» деталями и литыми позолоченными топами, комбинезоны и юбки миди с воздушными элементами, драпированные топы с капюшонами и летящими шлейфами, а также платья, напоминающие тоги, и вещи с прозрачными вставками, повторяющими анатомические особенности груди, отмечает WMJ.

Также Андерсон показал струящиеся брюки-шаровары, укороченные кейпы из разных лоскутов денима и платья с мини-юбками, расшитые яркими пайетками.

От сюрреалистов же дизайнер взял удивительные аксессуары: сумки в форме торсов античных статуй, корсеты из мятого, будто «жидкого» золота и серебра, туфли с каблуками в форме бутонов алых роз, свечей, лаков для ногтей и даже разбитых куриных яиц.