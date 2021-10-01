Всероссийский конкурс среди молодежи "ЛИДЕРЫ МОДЫ/FASHION LEADERS/START" получил грантовую поддержку Президентского Фонда Культурных Инициатив, войдя в число победителей первого грантового конкурса. FASHION LEADERS / START направлен на развитие креативного сегмента индустрии моды, поиск, подготовку и профориентацию молодых специалистов старше 16 лет. Проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ/FASHION LEADERS/START" нацелен на поиск молодых талантов, к участию приглашаются те, кто хотят больше узнать об индустрии моды, получить новые компетенции или заинтересован в трудоустройстве в компаниях отрасли.

Уже сейчас при поддержке Фонда президентских грантов стартовал проект "ЛИДЕРЫ МОДЫ” / FASHION LEADERS, на официальном сайте fashionleaders.ru идет прием заявок на участие в конкурсе креативных специалистов индустрии моды. START даст возможность проявить себя тем, кто только задумывается о выборе профессии в модной индустрии.

Участие в конкурсе позволит ознакомиться и оценить работы коллег - конкурс открытый, что позволит конкурсанту понять вектор своего дальнейшего развития. Участники получат

обратную связь - рекомендации от экспертов и наставников проекта, среди которых ректоры ведущих ВУЗов, главы компаний и организаций в индустрии. Проведение образовательной программы, позволит лучше понять специфику каждого направления и определиться с выбором дальнейшей профессии. Предоставления рекомендаций к прохождению стажировок на предприятиях, с возможностью дальнейшего трудоустройства позволить талантливым участникам начать свой профессиональный путь.

Победители конкурса получат возможность разработать промышленную коллекцию на производстве, а это уникальный шанс воплотить свои идеи. Лучшие из лучших получат поддержку, публикации в прессе и продвижение. Демонстрация работ победителей Конкурса, работ созданных в рамках прохождения стажировки пройдет в очном формате.

Самое важное решение, которое принимает человек в своей жизни- выбор профессии и карьерного пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. К сожалению, часто, подобный выбор совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или желаний и увлечений. Проблема профориентации, является общественно значимой, так как именно от этого выбора зависит состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности. Следите за дальнейшими анонсами мероприятий проекта "ЛИДЕРЫ МОДЫ/FASHION LEADERS/START"!