На Неделе высокой моды в Париже состоялось одно из самых ожидаемых шоу сезона – показ Chanel. Коллекция бренда отсылала к эстетике «золотой эпохи» 80-ых и 90-ых. «Я обожала вспышки камер на показах в 80-е, когда модели шли по высокому подиуму. Я хотела вернуть обратно те эмоции», – приводит Harper’s Bazaar слова Виржини Виар.

Образы получились соответствующими. Девушки дефилировали в черно-белых бикини с логотипом Дома, велосипедках, сверкающих тканях, летящих прозрачных платьях и сарафанах, комбинезонах из денима и кожи и юбках-сетках. Разумеется, не обошлось без интерпретаций знакового твидового костюма. Основными цветами коллекции стали черный, белый, коралловый, розовый и серый

Вещи дополняли колье с массивными подвесками, микросумки из бусин, поясные цепочки и чокеры.

Сам показ соответствовал заявленной тематике – эре супермоделей. Первое, что бросилось в глаза, – это высокий, приподнятый над зрительным залом подиум, который отлично передавал дух той эпохи. Второй неожиданный момент: улыбающиеся, радостные модели, заигрывающие с публикой, – еще одна характерная примета конца прошлого века. Зал заполнили фотографы, снующие туда-сюда, а закрыла шоу Chanel песня Freedom’90 Джорджа Майкла. В клипе на нее снимались супермодели Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон, пишет «Собака.ру».