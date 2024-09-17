Российский бренд Radical Chic стал обладателем национальной премии «Лучший промышленный дизайн России» и получил Первое место в категории «Дизайн аксессуаров». В конкурсе приняли участие более тысячи проектов из 49 регионов страны.

Название бренда Radical Chic произошло от латинского слова «radicalis», что означает «коренной, фундаментальный», то есть абсолютный и безоговорочный шик. Каждым шелковым каре бренд подтверждает свое имя и кредо.

Процесс создания платка занимает более полугода, и над каждым работает группа из четырех художников. Для того чтобы платок был не только функциональным аксессуаром, а настоящим произведением искусства – художники бренда ищут вдохновение повсюду. Из путешествий приезжают листы зарисовок, книги и вещи, которые потом наполняют офис. Стены студии – постоянно действующие мудборды с идеями, историческими и культурными отсылками, которые лежат в основе выбора стиля рисунков. Когда рисуются цветочные сюжеты, офис бренда напоминает изысканный сад, а во время создания анималистических каре – похож на архив музея естествознания. В портфолио бренда более 800 готовых работ.

Платок является важным национальным и культурным атрибутом России, и бренд во всех своих работах использует традиции как платформу для будущих орнаментов и историй. Яркий узнаваемый цвет, актуальные сюжеты, детализация, необычная композиции – основные составляющие платка Radical Chic. Рисунок платков часто становится основой для коллекций одежды, позволяя составить полный гардероб Radical Chic.

Одежда и большинство аксессуаров Radical Chic производятся на собственной текстильной фабрике в Москве. Каждый предмет с логотипом бренда – это идеальный союз необыкновенной творческой интуиции и высокого промышленного мастерства.

«В каждом нашем магазине есть выставочное пространство, где мы рассказываем о современном российском текстильном дизайне, с помощью шелковых каре в шпалерной развеске. Таким образом мы создали постоянно действующую экспозицию современного текстильного искусства, разбросанную по городам. Кроме того, мы считаем, что наш бренд это, практически, средство массовой информации, страницы которого шелковые платки. В рисунках мы отражаем все актуальные темы, интересующие социум», — рассказывает основатель бренда Radical Chic Александра Калошина.

Radical Chic – российский бренд одежды и аксессуаров. Одежда и платки из натурального шелка, шерсти и кашемира представлены в семи собственных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге и онлайн, а также в 60 точках продаж по всей России. Коллекции создаются и производятся на собственном производстве в Москве, где поддерживаются исторические текстильные традиции.

Художники Radical Chic изменили вид традиционного платка, важного атрибута национального костюма России. Был расширен круг мотивов, композиционных и колористических решений, добавлены острота сюжета, тонкий юмор, современность стиля и шик. Каждое каре в деталях рассказывает об особенностях российской истории, культуры, ландшафте, уникальной флоре и фауне. Так сложились сотни историй о России, национальной индивидуальности привлекающие потребителя, который видит в шелковых платках и одежде с ярким рисунком современный продукт, отражающий многообразие страны.

Radical Chic ведет активную выставочную работу. Бренд глубоко связан с искусством, историей и культурой. У марки более 40 коллабораций, среди которых проекты с Третьяковской галерей, музеем Фаберже, Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства, Российской государственной библиотекой, Музеем русского импрессионизма и Музеями Московского Кремля. Работы бренда находятся в фондах государственных музеев.

Фото предоставлены компанией.