Российский бренд одежды Sela объединился с киностудией «Союзмультфильм», чтобы выпустить коллекцию для всей семьи. Коллаборация вдохновлена культовыми анимационными фильмами: «Ежик в тумане» (режиссер Юрий Норштейн), «Котенок по имени Гав» (режиссеры Лев Атаманов и Леонид Шварцман), «Тайна третьей планеты» (режиссер Роман Качанов) и «Маугли» (режиссер Роман Давыдов). режиссер Роман Давыдов).

В лимитированную серию капсул вошли футболки, лонгсливы, рубашки и джемперы с изображениями главных героев историй. Отличительная деталь линии - ностальгическая цитата на каждой вещи, дополняющая основной принт: «Найди свой путь через туманы жизни» и «Чувствуй чувства», «Наш мир — всего лишь небольшая часть огромной вселенной», «Никто не видит невидимых рыб», «Не мешай мне думать» и многие другие.

Коллекции доступны на официальном сайте бренда. Sela была основана в 1991 году и присоединилась к Melon Fashion Group, конгломерату, в который входят Zarina, Love Republic, Idol и Befree, в 2019 году.

Sela -специализируется на производстве детской одежды для женщин, мужчин и детей от 0 до 14 лет. На сегодня работает более 135 фирменных магазинов Sela в 116 городах России.

Источник фото: Sela