Российский бренд одежды Befree и художественный журнал Badlon Magazine выпустили совместную коллекцию, выражающую эстетику «парижской it-girl». В капсулу вошли трикотажные шорты, кардиганы, гольфы и другие изделия. Дизайнеры также добавили аксессуары: шапки, перчатки и сумки с отделкой из ламу.

Badlon - издание со штаб-квартирой в Париже, посвященное фотографии, стилю и моде. Его основали журналист Ксения Чилингарова, фотограф Стас Калашников и стилист Виктория Гок.

Рекламная кампания была снята Маттиасом Оггером и стилизована Викторией Гок. Главная героиня проводит свободное время в своей квартире.

«С Befree нас объединяет многое: петербургские корни, любовь к искусству и практика коллабораций — Badlon всегда стремился создать комьюнити креаторов, — прокомментировала соосновательница журнала Виктория Гок. — Совместная коллекция — одновременно уютная и стильная: в ней есть базовая одежда для дома, а есть, например, сумка с мехом. Помня про промозглую петербургскую погоду, мы добавили теплые аксессуары — красную шапку-чепчик и перчатки к ней».

Источник фото: Befree