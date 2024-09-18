«Искусство, созидание - это проявление божественного в человеке. Поиск чистоты», - говорил Ив Сен-Лоран. Ни у кого не возникает сомнения, что Ив Сен-Лоран и искусство неразрывно связаны. Еще с детства Лоран обожал живопись и театр, изготавливал костюмы из бумаги и лоскутков ткани для домашних спектаклей. И, конечно, проявлял интерес к моде. Это не могло не повлиять на его будущее: «Балансируя между радостью и тоской я принес свою жизнь творчеству». Свой путь в мире моды он начал ярко - с работы в модном Доме Christian Dior. Его отметил сам месье Диор: «Ив Сен-Лоран молод, но у него огромный талант…». А после смерти маэстро именно Сен-Лоран стал его преемником. Скромный, чуткий и невероятно талантливый - к его персоне всегда был особый интерес: «Ив Сен-Лоран выглядит как застенчивый выпускник, у него мечтательный вид утомленного поэта».

Особенность Ива Сен Лорана в том, что он всегда говорил о будущем, а не о настоящем: «Я всегда пытался показать, что мода - это искусство, следуя совету моего учителя Кристиана Диора и незабываемому уроку мадемуазель Шанель - творил для своей эпохи и старался предугадать, что будет завтра». Именно поэтому многие его работы были непонятны обществу, но его это не смущало - он делал только то, что велело ему сердце. Сен-Лоран часто обращался к искусству, где черпал вдохновение для своих коллекций. По его словам, живопись Анри Матисса, Эдуарда Мане и Диего Веласкеса значительно повлияла на его творчество.

Ив Сен-Лоран был одним из первых, кто показал искусство на подиумах. Все началось в далеком 1965 году - с платья-трапеции «Мондриан», вдохновленное работой Пита Мондриана (голландского абстракциониста). Оно стало знаковым в его творчестве. Всего в коллекции было шесть похожих платьев, которые отличались расположением цветных квадратов. Стоит отметить малоизвестный факт - это не принт, а несколько частей ткани, незаметно сшитые между собой - дизайнер филигранно продумывал детали. Главной поклонницей этой коллекции была Диана Вриланд, назвавшая ее лучшей. Уже в следующем году Ив Сен-Лоран создает коллекцию, поющую оду поп-арту. «Находясь постоянно под влиянием живописи, я обязан своей коллекцией 1966 года американским художникам, таким как Вессельман, Рой Лихтенштейн. Все мои платья были освещены пейзажами, луной и солнечным светом» - говорил о своей коллекции сам модельер.

В 1979 году Ив Сен-Лорана привлекла выставка, посвященная Пабло Пикассо и Сергею Дягилеву (а именно балету «Парад» 1917 года, над которыми они работали вместе). Так появился двухцветный сине-голубой жакет, вдохновленный картиной Пикассо «Портрет Нюш Элюар». А также знаменитое ярко-оранжевое платье с разноцветным абстрактным принтом на юбке. Для модельера Пикассо был гением: «Пикассо - это не о чистоте. Пикассо - это барокко». Коллекция осень-зима 1979 была пропитана духом любимого художника, выражала глубокое восхищение его творчеством: «Моя коллекция построена как балет, - говорил кутюрье. Я работал с Пикассо в более мягкой форме кубизма, арлекинами, «голубым периодом», «розовым периодом», периодом «Треуголки». Некоторые коллекции, как эта, кажутся мне особенными. Я чувствую художественную радость». Лоран вдохновлялся не только самим Пикассо, но и его дочерью Паломой Пикассо, которая отличалась своим неповторимым стилем и вкусом. В начале 70-х дизайнер удивил всех своей ретроспективной коллекцией «Liberation», посвященной эпохе 40-х, от коллекции веяло войной и блошином рынком, где любила одеваться его муза. Публика восприняла в штыки напоминание о трагичном времени и разразился огромный скандал. «Чего я хотел? Вызвать шок, заставить людей задуматься», - говорил Сен-Лоран. Эта коллекция сыграла огромную роль не только в судьбе кутюрье, но и моды - позже стиль ретро назвали новаторским. Кстати, короткую шубу насыщенного изумрудного оттенка из этой «скандальной» коллекции до сих пор можно увидеть на выставках, посвященных его творчеству.

Ив Сен-Лоран не устоял и перед живописью Ван Гога. В 1988 году он создал два роскошных жакета, вдохновившись картинами «Подсолнухи» и «Ирисы», которые вошли в кутюрную весенне-летнюю коллекцию. Вышивка ручной работы от Lesage (французского Дома вышивки) поразила всех - на каждый жакет ушло более 600 часов. В коллекции также были представлены наряды с отсылкой к Жоржу Браку - платье и кейп с голубями возвращали всех во времена творчества художника. Но самым ярким было конечно оно - белое мини-платье в сборку, дополненное тремя белыми голубями, один из которых выполнял роль шляпки. «Живопись завораживала меня, поэтому совершенно естественно, что я вдохновлялся ей в своем творчестве».

Но не только живопись отражалась в работах Сен-Лорана. «Этот человек, который шесть месяцев назад достиг дна строгости и трезвости своими полосатыми серыми костюмами, превратился в роскошный вулкан, откуда течет лава красивых тканей, сочетаний цвета и замечательных форм. Это больше, чем перемена - это потрясение», - говорил Рене Баржавель о коллекции «Opera-Ballet Russes». На показе 1976 года, посвященном русской культуре, модельер погрузил публику в царство теней - таинственные манекенщицы в черных, бордовых и изумрудных одеяниях передвигались по подиуму как призраки, наступав на тени друг друга и исчезая.

«Под тяжелой сверкающей люстрой выступали одна за другой красавицы-модели в театральных платьях: новая любимица маэстро, темноволосая индианка Кират, блондинка Николь Лорье. Анна Павловски с экзотической внешностью появилась в конце в свадебном наряде. На ней была кремовая туника, отороченная золотой тесьмой и подпоясанная золотым шнуром, длинная юбка, на голове кремовая вуаль из тонкого тюля и венок из золотых цветов, в руках букет белых лилий. Ее красные губы бантиком неподвижны как у матрешки, блестящие прямые черные волосы и челка подчеркивают прозрачную белизну кожи», - писала в своей книге Катя Перцова (стилист Дома Yves Saint Laurent).

Кутюрье устал от серьезности моды и был увлечен фантазией, в которой переплетались женщина, дьявол и Париж. Она была нарисована черным, но этот черный был не тонкой изящной линией, а широкой и страстной. «Это больше чем коллекция - это событие. Париж ничего не видел подобного со времен Поля Пуаре и «Русских Балетов»», - не переставал восхищаться Рене Баржавель. Это был не просто показ, а настоящий спектакль - подиум из арки, украшенный лилиями в роскошном золотом зале отеля Intel Continental в Париже, оперные арии Марии Каллас и широкая публика (обычно показы проводилась лишь для нескольких репортеров и клиентов Дома). Вдохновением для модельера стали последние годы царской России, «Русские сезоны» Дягилева и эскизы Леона Бакста. «Возможно, не самая лучшая, но безусловно, самая красивая», - говорил Ив Сен-Лоран о «русской» коллекции.

Неудивительно, что в своем творчестве модельер часто прибегал к искусству. Ведь вся его жизнь была тесно связана с ним - с детства искусство окружало мальчика в том или ином проявлении. Его мать, Люсьенна Матьё-Сен-Лоран была ослепительной. Свою любовь к платьям и украшениям она переняла от своей тети, в доме которой любовалась мебелью от Мажорами и Галле (французских дизайнеров). Она и была первой музой Сен-Лорана. Бабушка кутюрье тоже сыграла не малую роль в формировании вкуса внука. Она была близкой подругой Бартольди (французского скульптора) и надо отметить, что ее бюст, созданный им до сих пор хранится в музее. Будучи ребенком, модельер посещал кружок в школе изящных искусств, где учился рисовать по гипсовым муляжам. На ежегодной выставке учеников его работа была замечена: «Вы знаете малыша Сен-Лорана? Он придумал необычайно белый цвет». Добавив порошок серебра в белую гуашь, он показал свою изобретательность и элегантность. А его работа заслуженно красовалась в рамке из венецианского стекла.

Что уж говорить о квартире Ива Сен-Лорана в Париже - она напоминала музей с редкими экспонатами. Картины Пикассо, Леже, Матисса, Гойи, скульптура руки Рато и Рульмана, полотно «Возвращение» Джорджо Кирико создавали неповторимую атмосферу, в которой жил кутюрье. Отдельного внимания заслуживает деревянная скульптура «Портрет мадам Л.Р.», созданная в 1914 году Константином Бранкузи. Модельер отдал предпочтение стилю арт-деко, не обращая внимания на модные направления 70-х. Впрочем, как и всегда, он следовал своему сердцу. Антикварная мебель также была его страстью: сервант от Эйлин Грей, столик Армана Рато, табурет Пьера Леграна идеально вписывались в интерьер квартиры и дополняли его. Мир Сен-Лорана всегда был пропитан искусством: от окружения до его творчества и души.

Ив Сен-Лоран - не просто величайший кутюрье, он настоящий художник моды. Тот, кому удалось тонко прочувствовать искусство и поделиться своим видением с миром. Тот, кто не боялся выражать себя посредством своих чувств и вдохновлялся близкими по духу: «Мне нравятся другие художники, но те, кого я выбрал, были близки моему творчеству, вот почему я обратился к ним. Мондриан, конечно, был первым, к кому я осмелился приблизиться в 1965 году и чья строгость не могла не очаровать меня, но также и Матисс, Брак, Пикассо, Бонар и Леже. Как я мог устоять?»

Сен-Лоран - революционер, который подарил миру стиль ретро и вошел в историю моды как неповторимый гений красоты. Его творения включены в экспонаты самых престижных мировых музеев, а некоторые из них продаются на аукционах за баснословные суммы. Но мы знаем - его творчество бесценно; все, что он создал и есть настоящее искусство. «Я участвовал в преобразовании моей эпохи. Я делал это посредством одежды, что, конечно же, не так значимо, как музыка, архитектура, живопись… Но это стоило того и я делал это».