17 сентября ROSE BAR в Крокус Сити Молле стал местом притяжения всех, кому интересна мода – у бассейна прошла громкая вечеринка, приуроченная к открытию первого монобрендового бутика ICEBERG в Москве.

ICEBERG

Впервые в истории моды московские гости попали на Неделю Моды в Милане в прямом эфире – юбилейное Fashion Show ICEBERG SS25 транслировалось прямо на крыше Rose Bar Торгового центра Крокус Сити Молла.

ICEBERG

Также для гостей мероприятия был организован приятный сюрприз – телемост с креативным директором James Long, прямое включение из Милана с Настей Полетаевой (автор YouTube-шоу БЕЗФИЛЬТРОВ) и специальное музыкальное путешествие от модных артистов электронной сцены ZUMA DIONYS и KURT.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Русланова

Ольга Светлоградская

Анна Скороходова

Хвича

Марина Хрипина

Евгений Чесс

Эльвира Янковская

Анастасия Кольцова

Павел Князев

Ольга Ломакина

Владимир Снежин

Дмитрий Иноземцев

Специальные гости: Джиган и Оксана Самойлова

Telegram: @iceberg_moscow

Instagram: @brand.a.porter (приоритет), @iceberg

* brand-à-porter - официальный представитель мировых брендов ICEBERG, BALLY, GIUSEPPE ZANOTTI, ESCADA в России. Монобрендовые бутики в Крокус Сити Молле, Галерее «Seasons» и Аутлете Архангельское.

ИСТОРИЯ БРЕНДА

ICEBERG основан в 1974 году супругами Джулиана Марчини (Giuliana Marchini) и Сильвано Джерани (Silvano Gerani) – в этом году бренд отмечает 50-летний юбилей!

Впервые в истории модной индустрии ICEBERG представил революционное видение спортивной̆ одежды, разработав люксовую спортивную коллекцию и продемонстрировав возможность интегрировать спортивные вещи в повседневный̆ гардероб. Именно ICEBERG стал пионером нового столь популярного сегодня направления в моде - “sportwear”.

Креативный директор бренда – Джеймс Лонг. Благодаря увлеченности Джеймса уличной̆ культурой̆, спортом и искусством, стиль коллекции приобрел современную аутентичность. Радикально изменив расслабленный̆ итальянский̆ крой, дизайнер начал активно работать с принтами – логотип ICEBERG, поп-арт мотивы и огромные контрастные аппликации украшают и трикотажную спортивную базу. На изделиях бренда часто можно увидеть абстрактные рисунки молодых художников и работы известных авангардистов.

Бренд предлагает широкий ассортимент одежды, обуви и аксессуаров для мужчин, женщин и детей. В коллекциях ICEBERG можно найти всё: от повседневных футболок и джинсов до вечерних платьев и костюмов.