Бренд «Верфь» объявил о сотрудничестве с «Лунтиком», выпустив коллекцию для детей и их родителей. Коллаборация была реализована в партнерстве со студией анимационного кино «Мельница».

В капсулу вошли изделия из кожи с тиснением в виде главных героев мультфильма, а также аксессуары с яркими космическими узорами. В линейке есть рюкзаки с отворотом и геометричные сумки на молнии в двух размерах: поменьше — для детей, побольше — для взрослых.

Также есть сумка-кошелек с милыми ушками и деревянный значок. Все новинки выполнены из бежевой и черной натуральной кожи.

«Верфь» давно мечтала выпустить коллекцию для детей: уютную, добрую и напоминающую о том, что сила в единстве и дружбе. А Лунтик — идеальный кандидат. Сами посудите: он прилетел из космоса, завёл друзей и очаровал своей непосредственностью не только детей, но и взрослых.

Источник: «Верфь»