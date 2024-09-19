Собственный бренд федеральной сети магазинов Street Beat выпустил капсулу, включающую однотонные толстовки и джоггеры из плотного текстиля French Terry, сообщает компания.

«Во втором полугодии наш собственный бренд Streetbeat представит три капсулы одежды. Летом это были вещи с garment-dyed эффектом, окраска каждой была уникальной. Осенью мы сфокусировались на базовых и самых комфортных вещах – джоггерах и худи. Коллекция отличается спокойными оттенками, хорошо продуманными фасонами, а модные в этом сезоне цвета привлекут внимание покупателей. А с наступлением холодов мы выпустим ещё одну капсулу», – рассказала Дарья Зелинская, руководитель отдела маркетинга спортивных товаров.

Цветовая палитра осенней коллекции включает в себя винно-бордовый, черный, графитовый, пыльно-синий и темно-зеленый цвета. Для капсулы бренд снял фотосессию совместно с модельным агентством «Люмпен».

Коллекция доступна в офлайн-магазинах, в мобильном приложении и на сайте Street Beat.

Street Beat - это сеть мультибрендовых магазинов, в которых представлены обувь, одежда и аксессуары от мировых спортивных и lifestyle-брендов, а также собственный бренд Street Beat. Обувь и одежда Street Beat производятся в России, Турции и Китае.

Источник фото: Street Beat