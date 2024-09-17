14 сентября в Лужниках на кортах Bosco Tennis Club состоялся благотворительный теннисный турнир Bosco Tennis Cup. Все собранные в этот день средства будут перечислены в фонд «Наука – детям», созданный в 2014 году по инициативе врачей и ученых НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева.

Солнечный сентябрьский день начался с энергичной Bosco-зарядки, которую для участников турнира и их преданных болельщиков – друзей и клиентов BoscoFamily – провела победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде, победительница 34 турниров WTA Светлана Кузнецова. Зарядившись хорошим настроением, все желающие смогли принять участие в мастер-классах: освоить основные элементы игры и отработать удары по мячу.

В 12:00 был дан старт Bosco Tennis Cup. Это были самые сильные подачи, невероятные розыгрыши, возгласы счастья, минуты поражения и потрясающая поддержка болельщиков, многие из которых пришли с плакатами, на которых были написаны фамилии игроков. В теннисном турнире приняли участие 23 смешанные пары, состоящие из любителей и профессионалов. На кортах Bosco Tennis Club встретились легенды большого тенниса и преданные поклонники этой игры – звезды шоу-бизнеса и представители бизнес-элиты: Илья Авербух, Ксения Соловьева, Алла Михеева, Елена Веснина, Анастасия Мыскина и другие. За игрой на корте внимательно наблюдали Елизавета Арзамасова, Влад Лисовец, Алена Бердова, Юрате Гураускайте, Павел Камин, Екатерина Минкевич, Ирина Йовович.

Светлана Кузнецова:

Турнир – это великолепное мероприятие. Во-первых, у него есть цель – помощь детям, которые борются с тяжелыми заболеваниями, во-вторых, это здоровый образ жизни, в-третьих, это спорт и какой-то собственный спортивный адреналин.

Илья Авербух:

Все организовано на высшем уровне, классная атмосфера, море позитива, все открыты к общению. И, конечно, здорово, что за всем этим стоит благотворительный фонд. То есть, это не только развлечение, но и поддержка тех, кому сейчас нужна помощь. Это и сбор средств, и сбор доброй энергии.

Алла Михеева:

Я второй раз принимаю участие в теннисном турнире Bosco. Спасибо за это моему тренеру Полине, которая меня готовила к этим соревнованиям. Она первая в меня поверила! Мне нравится теннис за атмосферу. Ты можешь прилететь куда-угодно на отдых, взять ракетку и пойти играть. Это очень джентльменский вид спорта, и за последнее время у меня появилось много друзей-теннисистов.

Все игроки турнира были экипированы в новую теннисную коллекцию BoscoBosco 2025. Она включает в себя не только образы для активного отдыха и занятий спортом, но и игровую экипировку для профессиональных теннисистов.

Победителями Bosco Tennis Cup стали Анна Уреке и Алексей Дударек, которые в напряженном финальном матче выиграли у Анастасии Фроловой и Андрея Косолапова. Третье место на пьедестале почета заняли Софья Голубовская и Анатолий Попов. Под громкие аплодисменты победителям и призерам вручили призы: часы от Sublime by Bosco, велосипеды Electra, шампанское и теннисную экипировку BoscoBosco.

Елизавета Арзамасова:

После репетиции в Театре наций летела поддержать супруга. Сегодня отличная погода, но с игрой сегодня не сложилось у нас, значит сложится у кого-то другого. Очень интересно наблюдать за игрой. Все заряжены позитивом. Получился отличный праздник спорта, радости, доброты и улыбок! Спасибо за это Bosco.

Влад Лисовец:

Спорт – это всегда энергия счастья. Я, правда, в теннис не играю. Один раз попробовал и понял, что это не мое. А вот смотреть за игрой очень люблю. Это красивый и элитарный вид спорта.

Одна из целей мероприятия – привлечение внимания к теме благотворительности. Все средства, собранные в день проведения турнира, будут перечислены на счет фонда «Наука – детям», созданного в 2014 году по инициативе врачей и ученых НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева и пойдут на помощь в лечении 13-летней Лере Царик из Новосибирска. Главная цель Фонда – обеспечить устойчивое развитие научно – клинических исследований, включая мультицентровые, проводимые на базе Центра им. Дмитрия Рогачева – лидера направления в области лечения детских онкологических, иммунологических и гематологических заболеваний. Сегодня в активе Фонда 12 проектов, направленных на диагностику и лечение рака и болезней крови у детей.