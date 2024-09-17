На территории «ГЭС-2» открылось новый архитектурный объект - pop-up магазин Limé. Проект является частью официального партнерства бренда и Дома культуры. Дизайн объекта был разработан в сотрудничестве с архитектурным бюро Aurore и черпает вдохновение в скульптурах художников-минималистов 1960-х и 1970-х годов.

«Мы хотели совместить функциональность и выносливость оборудования, с которым постоянно взаимодействует публика, а также сохранить чистоту и неприкосновенность самого объекта. Вызовом оказалось исполнение этого синтеза, так как совершенство таких аскетичных форм состоит как раз в безупречных стыках и переходах», — рассказали дизайнеры Aurore Мария Качалова, Ольга Липатова и Юлия Жилина-Калвер.

Команда Limé разработала специальную коллекцию для этого пространства: толстовки, футболки, кепки и комбинезоны в фирменных цветах «ГЭС-2» - синем, белом и сером. В магазине также продается ограниченным тиражом зин об отношениях между людьми и предметами.

Источник фото: Limé