Всего на конкурс поступило 407 заявок от 250 участников, из которых были приняты 384 заявки. Из них по следующим направлениям и номинациям:

Текстиль: Арт-текстиль – 93. Декоративные панно в техниках ткачества, аппликации и батика, арт-объекты, тканые палантины. Авторские тафтинговые ковры. Пять заявок с предметами одежды, которые оформлены вручную с применением различных техник. Пром-текстиль – 57. Кроки, готовые плательные, декоративные, столовые и постельные ткани. Есть заявки с образцами применения тканей в одежде и в оформлении интерьера.

Костюм: Коллекция – 79. Среди поданных заявок преобладают женская и молодежная одежда. Есть три мужские и одна детская коллекция. Пром-образец – 23. В этой номинации представлены отдельные модели одежды. Обувь и аксессуары – 50. В этой номинации представлены сумки и обувь, украшения, головные уборы, платки и палантины.

Графический дизайн: Модная графика – 81. Заявки можно разделить на 2 группы – авторские эскизы и графика по мотивам существующих образцов. Фирменный стиль – 3. Логотипы и айдентика. Фотография – 21. Fashion-фотографии коллекций и фото моделей.

Заявки поступили из 25 государственных и 4 частных вузов России, 4 высших школ Беларуси, Казахстана и Великобритании, 8 колледжей и техникумов РФ, ряда частных школ и Домов творчества.

География поданных заявок обширна: Санкт-Петербург, Москва, Вологда, Екатеринбург, Иваново, Казань, Краснодар, Красноярск, Кузнецк, Курск, Магас (Ингушская Республика), Майкоп (Республика Адыгея), Мурманск, Новосибирск, Ростов, Ростов-на-Дону, Чебоксары (Чувашская Республика), Шахты, Югра (ХМАО), Ярославль, Минск и Витебск (Беларусь).

Художественный руководитель Конкурса, Майя Кузнецова, отмечает, что среди присланных на конкурс проектов многие заслуживают внимания и похвалы. Молодые дизайнеры очень интересно работают с материалом, увлеченно исследуют национальные корни и представляют свое видение современной моды.

В ближайшее время эксперты выберут финалистов, которые 17-20 октября 2024 года соберутся в Санкт-Петербурге на площадке выставки «Индустрия моды» в КВЦ «Экспофорум» на первый Форум молодых дизайнеров и создадут единое выставочное пространство Конкурса «Поколение NEXT». Для того чтобы это событие стало полезным и запоминающимся, готовится деловая программа.

Партнер конкурса, руководитель Объединённой редакции ModaNews.ru и «Мода 24/7» Илья Тихонов, отметил, что конкурс собрал много заявок и многие компании индустрии моды поддержали конкурс. Традиционно сильной стороной конкурса является направление «Текстиль» – 150 работ. Все участники конкурса получат отличную возможность продемонстрировать свой талант, а победители – замечательные призы партнеров конкурса.

Призовой фонд включает возможность участия в профессиональных выставках, текстиль для будущих коллекций от российских производителей, продукцию Pantone для работы дизайнеров, публикации и интервью в профессиональной прессе и другие подарки от партнеров Конкурса.

Международный конкурс молодых дизайнеров «Поколение NEXT» был открыт ВО «Фарэкспо» в 2009 году. В формате совместной экспозиции проектов дизайнеров костюма, текстиля и графики проводился дважды в год с 2013 по 2018 год. Число финалистов конкурса за это время выросло от 15 до 150. Среди них – студенты и выпускники более 15 крупнейших российских ВУЗов и ССУЗов, молодые дизайнеры из Беларуси, Казахстана, Литвы и Латвии, Италии. Финалисты конкурса неизменно принимали участие в деловой программе Международной выставки «Индустрия Моды». Победители конкурса успешно начали карьеру в отрасли, многие из них работают в ведущих компаниях или развивают собственные бренды.

За годы своей работы «Поколение NEXT» зарекомендовал себя как независимый и авторитетный проект, конкурс вошел в число патронируемых НАИМ и выдвигал своих победителей на национальную премию в области индустрии моды «Золотое Веретено», которую в 2015 году получила Лидия Демидова.

Организатор Форума ВО «Фарэкспо» продолжает работу по выявлению талантливых креативных студентов и перспективных молодых дизайнеров для обеспечения кадрового резерва легпрома, вовлечению их в профессиональную среду и поддержке на этапе построения карьеры.

Партнерами Конкурса являются: FASHION.RU, MODA.RU, ALFER.GROUP, КОМЬЮНИТИ.РФ, КОНКУРС.РФ, Riamoda.ru, Modanews.ru, Moda247.ru, PROfashion, Модный magazine, ТМ «Холлофайбер», Выставка «Текстильлегпром», ТМ Pantone.

Фото предоставлены организатором.