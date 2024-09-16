Блогер и телеведущая Ирена Понарошку и бренд детской одежды Bungly выпустили совместную коллекцию домашней одежды. Товары для мам, детей и подростков изготовлены из органического текстиля.

Капсула называется «Prosto» - так же называется приложение для медитации Ирены Понарощук. В капсулу вошли брюки-джоггеры, шорты, лонгсливы, футболки и топы в пастельных тонах. Каждая вещь украшена зашифрованным посланием от Ирены, которое можно увидеть на бирках, составниках и манжетах детских лонгсливов.

В дополнение к запуску коллекции в приложении для медитации Prosto была опубликована детская сказка на ночь, записанная голосом Ирены Понарощук. Доступ к этому сервису есть у всех покупателей коллекции.

«Мне хотелось создать одежду для мам, малышей, подростков и для самой себя, в которой можно уютно провести целый день дома, пить какао с печеньками, обниматься и наслаждаться драгоценными моментами с любимыми, — прокомментировала запуск Ирена Понарошку. — Ткани, цвета, детали — мы продумали все, чтобы эта капсула Prosto x Bungly обладала антистресс-эффектом и возвращала ценность момента. Мои дети выросли в одежде Bungly, они носят легендарные комбинезоны и парки с 2019 года, поэтому я с радостью согласилась в этом году стать амбассадором бренда, и родился этот красивый проект».

«Созидать и заниматься любимым делом — это то, что наполняет ресурсом, открывает возможности для развития и самопознания. Выпуская эту капсулу, мы хотели напомнить мамам о том, как важно не забывать о себе, своих мечтах и двигаться к ним, черпая вдохновение в настоящем», – рассказала основательница бренда Надежда Громова.

Источник фото: Bungly