«Авито» объявил о запуске консьерж-сервиса по продаже предметов роскоши. Пользователям достаточно подать заявку на продажу предмета, а платформа и ее партнер Second Friend Store сделают все остальное за них. Сервис предоставляет удобный способ передачи, проверки оригинальности товара, назначения цены и поиска покупателя. Новая функция будет работать в тестовом режиме с 1 сентября и пока доступна жителям Москвы и Московской области.

Чтобы продать товар, пользователю необходимо ответить на несколько вопросов в форме заявки на сайте проекта и загрузить фотографию вещи. Эти данные нужны для того, чтобы эксперты могли сделать первичную оценку стоимости, а пользователи - сразу увидеть, какой доход они могут получить. Затем клиент выбирает удобный способ передачи товара - с помощью курьера или самостоятельно.

На стоимость влияет бренд, категория товара, состояние и год покупки. Средняя цена сумочки составляет 87,6 тысячи рублей, а платья продаются на платформе в среднем за 29 тысяч рублей. Как только товар находит своего покупателя на сайтах «Авито» или на сайте Second Friend Store, продавец получает деньги на карту.

Источник фото: «Авито»