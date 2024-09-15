Галерея Flor et Lavr Gallery представляет The Stargazer Bag - миниатюрную сатиновую сумку-тоут, на которой изображены персонажи из работ художника Артема Ляпина. Аксессуар был создан в сотрудничестве с брендом forgetmenot.archive и выпущен ограниченным тиражом в 30 экземпляров. В комплекте с сумкой идут два сменных ремешка - трос и сатиновая лента с вышивками по эскизам художника.

Для этого проекта Артем Ляпин нарисовал эскизы своих мифологических героев и предметов. Вышивка украсила атласную версию сумки Gifted Ones, дополненную темно-серым тросом и фурнитурой темного цвета.

На сумке The Stargazer Bag изображена «рука сеятеля», важный для художника символ плодородия. Под рассыпанными звездами и луной на ленте расположился звездочет, в честь которого и назван аксессуар. Стоимость сумки составляет 20 000 рублей.

Источник фото: forgetmenot.archive