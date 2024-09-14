Бренд Sela объявил о выпуске собственной песни на всех музыкальных сервисах страны под названием «С ног до головы – в любовь», отражающей основные ценности бренда - заботу, любовь и комфорт.

Логическим продолжением этого запуска стал телевизионный ролик, показывающий семью с радостями, заботами, проблемами и счастливыми моментами. Отец учит своих детей кататься на скейтборде и не бояться рисковать, а мать помогает им испытать разные эмоции и научиться жить с ними каждый день.

На песню также снят клип с участием сотрудниц Sela и их детей. В клипе видно, как женщины приходят в офис, красят губы, надевают любимые туфли для своих дочерей и пускают мыльные пузыри.

Источник фото: Sela