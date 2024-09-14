Цифровые платформы уже стали неотъемлемой частью современного мира – подтверждением тому стало появление термина «платформенная экономика». В России развиваются свои технологические гиганты, которые постепенно выходят за рамки привычной торговли в интернете.

Маркетплейсы готовы к привлечению на свою площадку как азиатских продавцов, так и российских поставщиков, которые имеют прямые контакты с локальными производителями или занимаются импортом. Азиатско-Тихоокеанский регион имеет огромный потенциал развития цифровых сервисов: он включает в себя страны с разнообразной экономической структурой, от передовых технологических гигантов до быстроразвивающихся стран Юго-Восточной Азии. Здесь живут миллиарды потребителей, что делает этот регион одним из наиболее перспективных для компаний, занимающихся цифровыми технологиями.

Цифровые платформы позволяют компаниям не только охватывать новых клиентов, но и сокращать издержки за счет автоматизации бизнес-процессов, что способствует ее конкурентоспособности на мировом уровне. Взаимодействие с клиентами через цифровые каналы, разработка инновационных продуктов и установление партнерских отношений с местными компаниями станет основой успешного присутствия на растущем рынке Азиатско-Тихоокеанского региона.

Поиск дальнейших направлений развития приводит к нестандартным решениям. Какие решения миру и Азиатско-Тихоокеанскому региону готова предложить Россия в этом направлении? Требуется ли актуализация регулирования для технологических гигантов?

На эти вопросы попытались ответить участники сессии «Эра платформенной экономики: победа технологических гигантов», прошедшей в рамках Восточного экономического форума при поддержке Russ&Wildberries.

Данное мероприятие стало первым публичным деловым выходом новых партнеров - основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук и главного исполнительного директора RWB и Группы Russ Роберта Мирзояна.

В рамках дискуссии на ВЭФ они рассказали, что фокус маркетплейса сейчас - на русские бренды и малый и средний бизнес. Для их развития и поддержки готовятся специальные условия.

В свою очередь сама платформа рассчитывает в этом вопросе на помощь государства, особенно в контексте поддержки экспорта товаров, произведенных в России.

«Участники рынка платформенной экономики понимают, что государство тоже развивается, тоже переходит в цикл. И точно так же: растет бизнес, растет и государство: оно становится участников цифровых систем», – отметила Татьяна Бакальчук.

«Я также согласен с Татьяной, что цифровая платформа – это все-таки другая история, это по сути набор инструментов. Что мы предлагаем нашим партнерам – мы предлагаем услуги складирования, логистические, финансовые, предлагаем рекламу на нашей платформе – то есть это, по сути, конструктор, который позволяет бизнесу делать бизнес и развивать его на этой платформе. И в этом смысле это, безусловно, целый мир, который образовывается во всем мире и, в частности, в России», – прокомментировал Роберт Мирзоян.

«Мы внимательно смотрим на ситуацию и видим, что становится все сложнее и сложнее работать с импортной продукцией, и в этом смысле принято решение внутри нашей группы оказать максимум поддержки отечественным производителям посредством нашей цифровой платформы. Вот это супер инструмент, который позволяет это реализовать. Что значит оказать поддержку? Мы приняли решение, что для российских производителей будем делать специально условия снижения тарифов тех услуг, которые оказывает наша платформа», – добавил он.

Источник фото: MODA.RU, запись трансляции дискуссии на сайте ВЭФ.

