«Снежная королева» возвращается к тренду power dressing и предлагает осенний образ: новое прочтение офисной эстетики строится на менее формальном крое, упрощении форм и игре фактур, сообщает компания.

Жакеты с акцентами на плечах, корсеты из той же ткани, что и широкие брюки, юбки-карандаши и кардиганы в традиционных черном и сером, а также в модных цветах - зимней вишне, полуночной сливе, обожженной глине и каменно-коричневом.

Сегодняшний офисный стиль - это манифест самореализации, внутренней силы и уверенности в себе, с акцентом на женственные формы. Идеальным дополнением к офисной линии бренда является легкая интерпретация стиля athleisure, которая представлена сочетанием мягкого трикотажа, денима, негабаритных пуховиков, объемных шуб и дубленок, которые носят в офисе и на улице.

В образе пересекаются классика, спорт и casual, определяемые тремя ключевыми элементами: материалом, посадкой и функциональностью.

В коллекцию также вошли джинсовая и трикотажная одежда, чтобы обновить базовый гардероб.

Мужская коллекция характеризуется непринужденным настроением, сочетая джемперы с длинными рукавами, джемперы на молнии и кардиганы с брюками из комфортных тканей, таких как деним и вельвет. Зимние блоки дополнены фактурным трикотажем с контрастными узорами.

Текстильная верхняя одежда представлена различными пальто, короткими стегаными куртками и куртками-бомберами.

Меховая и кожаная верхняя одежда, женские и мужские дубленки выполнены в классических натуральных цветах, таких как бежевый, серый, молочный и черный, а также в палитре этого сезона, которая поддерживает общую цветовую гамму коллекции. В коллекции использованы трендовые детали – макси длина, натуральный мех, бахрома, винтажные фактуры.

«Снежная королева» использует преимущественно натуральные материалы, высококачественную кожу и натуральный мех.

Источник фото: «Снежная королева»