Baon выпустил новую осенне-зимнюю лимитированную коллекцию «Why Not», которая отражает философию марки.

Коллекция «Why Not?» включает в себя мужскую и женскую линии из натуральных тканей премиум-класса, идеально подходящих для предстоящего сезона: смесового кашемира, комфортного трикотажа, мягкой шерсти и плотного практичного хлопка.

Ключевая модель женской линии - высокотехнологичный облегченный пуховик с проявляющимся на морозе акцентным принтом Cold Change Fabric - характерное сочетание современных технологий и модных тенденций.

Модели модных в этом сезоне цветов - бордового и вишневого - дополнены сдержанным графитовым и классическим черным.

В женской линейке представлены шерстяные пальто с объемными рукавами-буфами, юбки и корсетные топы из глянцевого «жатого» лаке, платья с бахромой и брюки-палаццо из мягкой шерсти. Все они создают гламурный стиль, не отступая от основных ценностей бренда. Особое место в коллекции занимает жаккардовый свитер оверсайз с фан-принтом «Коты и Розы»».

Мужчины могут примерить брюки из плотного трикотажа, рубашку-поло из мягкой шерсти с длинными рукавами и контрастной цветной молнией, а также удобный полушерстяной бомбер классического серого цвета с влагоотталкивающей пропиткой классического серого цвета или стильный пуховик в глянцевом черном.

Baon - российский бренд, предлагающий повседневную и верхнюю одежду для мужчин, женщин и детей.

Источник фото: Baon