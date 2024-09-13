Бренд CORDILLERO объявляет старт продаж новой коллекции. CORDILLERO станет идеальным выбором для активных путешественников и тех, кто ценит удобство и комфорт в повседневной жизни.

Вдохновением для создания бренда послужили захватывающие ландшафты Южной Америки: яркие домики, словно сошедшие с полотен великих художников, уютные кафе, где ароматы знаменитых стейков сплетаются с мелодиями традиционной музыки, и гигантские кактусы, которые уже 400-600 лет молчаливо наблюдают за жизнью, как старейшины рода. CORDILLERO — это не просто одежда, это приглашение к путешествию, к открытию новых горизонтов, к тому, чтобы почувствовать себя частью этой яркой, богатой и многогранной культуры. Каждая деталь, от цвета до ткани, отражает неповторимый дух Латинской Америки.

Цветовое решение логотипа бренда и палитра ассортимента вдохновлены величественными Кордильерами и радужной горой Виникунка, знаменитой своими необычными цветными полосами, которые переходят от красного и розового к зеленому и желтому.

Бренд CORDILLERO предлагает разнообразный ассортимент всесезонной одежды. Использование высококачественных материалов и современных технологий производства гарантируют максимальный комфорт и долговечность продукции. В ассортименте бренда – многофункциональные брюки, удобные шорты и лосины, рубашки, футболки и топы, толстовки и флиски. В осенней коллекции также представлены куртки, пуховики, ветровки и дождевики. Каждая модель сочетает в себе функциональность, практичность и яркий дизайн.

Одежда, обувь и аксессуары от CORDILLERO подойдут как для путешествий, так и для динамичной городской жизни. Стильный дизайн, практичность и удобство — яркие образы помогут выразить индивидуальность каждого.

Живи путешествиями вместе с CORDILLERO!