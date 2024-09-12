На Патриарших прудах открылся второй магазин бренда Masterpiece дизайнера Евгении Линович. Пространство оформлено как сказочная шкатулка: расписные витрины, цветы, перенесенные с принтов платьев на стены, и манекены-лисы.

За оформление пространства отвечали Юлия Еськова и Анастасия Мисюркеева, сообщает The Blueprint.

Главный элемент оформления интерьера - кролик, которого можно встретить в самых неожиданных местах.

«Я делала с ними много всяких принтов и вышивок, — прокомментировала основательница марки Евгения Линович. — А началось все в 1990-е, когда в условиях „нигде ничего нет“ моя мама как-то достала обои в цветочек. Я их все изрисовала кроликами. Мне за это, конечно, ужасно попало, хотя я и пыталась объяснить маме, что на бумаге у меня не сложится такая композиция, какая получилась на ее новых обоях. Когда она их переклеила, кролики вернулись. Так я попала в художественную школу на год раньше».

В магазине будет представлена коллекция в стиле бохо, разработанная в течение двух лет. Помимо новых капсул, в магазине также представлены бестселлеры и другие линии.

Источник фото: пресс-служба Masterpiece