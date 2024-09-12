Каталог российского маркетплейса Lamoda пополнился вещами из коллекции аутлета H&M. На сайте представлена женская и мужская одежда, многие вещи доступны в единичных размерах.

В интервью РБК в мае 2024 года глава Lamoda Максим Гришаков заявил, что компания не намерена поставлять товары брендов, выведенных из России через параллельный импорт, в том числе H&M.

«Какие-то бренды рано или поздно вернутся, и мы сможем продолжить сотрудничество, потому что мы большое внимание уделяем оригинальности продукции и отношениям с партнерами», — рассказал топ-менеджер.

По словам Гришакова, Lamoda удалось сохранить хорошие отношения со всеми ушедшими компаниями. Перед уходом иностранные бренды дали возможность маркетплейсу возможность закупить товар, чтобы потом распродать образовавшиеся запасы на более длительный срок.

Lamoda работает только с брендами и их проверенными авторизованными дистрибьюторами, поэтому бывшие коллекции H&M не будут поставляться по альтернативным схемам.

В интервью Гришаков отметил, что параллельный импорт не всегда отличается высоким качеством. Поэтому Lamoda работает с партнерами, которые могут подтвердить подлинность товара. Как правило, речь идет об официальных дистрибьюторах исчезнувших брендов.

Источник фото: пресс-служба Lamoda