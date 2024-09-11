Российский бренд женской и мужской одежды ZARINA объявил о скором выпуске коллекции в сотрудничестве с известным стилистом Александром Роговым.

«Совсем скоро первая совместная коллекция ZARINA и стилиста Александра Рогова появится в продаже, но вы можете сделать предзаказ на сайте уже сейчас. Открыт предзаказ», - говорится в официальном телеграм-канале бренда.

В коллекцию ZARINA x ROGOV вошли пальто, костюмы, рубашки, джинсы и аксессуары.

Ценовой диапазон немного выше, чем традиционный для бренда. Продажи стартуют 12 сентября.

Источник фото: Zarina