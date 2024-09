Российский бренд одежды O'stin выпустил новую коллекцию с изображением пиктограмм emoji. В капсулу вошли оверсайз футболки, толстовки разных цветов и шоперы.

Коллекция отражает настроение повседневной жизни с помощью принтов Mood of the day и Oops! Принт Mood of the day«The Day» включает в себя минималистичные изображения, такие как музыкальные ноты, сердечки и наушники, а принт «Oops!» символизирует иронию капсулы и отражает моменты забавных ошибок, с которыми люди сталкиваются в течение дня.

Emoji - зарегистрированная торговая марка культового бренда, в библиотеке которого насчитывается более 6000 пиктограмм. Ежедневно пользователи социальных сетей отправляют более 6,5 миллионов эмодзи. В настоящее время лицензию на Emoji получили 500 брендов по всему миру. В портфеле лицензиара свыше 200 стайл-гайдов для брендов.

Источник фото: O’stin