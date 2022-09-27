Российский лайфстайл бренд для всей семьи sela moms & monsters выпустил капсулу высокотехнологичной верхней одежды для детей 3-8 лет. В ней представлены куртки, брюки и комбинезоны, которые выдерживают морозы до -20 градусов, а также непромокаемые дождевики из прорезиненной ткани, трикотажные комбинезоны и толстовки на молнии из дышащего футера.

Дети 3-8 лет познают мир через игру и непрерывное исследование: прыгают по лужам, ползают по мокрой траве, залезают в грязь. Чтобы прогулки были долгими и веселыми, бренд sela разработал детскую капсулу верхней одежды из высокотехнологичных материалов.

Ключевые вещи капсулы — это зимние комбинезоны, куртки и брюки. Это верхняя одежда, продуманная до мелочей. Дизайнеры sela позаботились о том, чтобы каждая деталь помогала делать прогулки ребенка приятными и комфортными:

• ветрозащитная и влагозащитная ткань из мембраны;

• проклеенные швы — чтобы внутрь не попадала лишняя влага;

• усиленная ткань в местах повышенного трения — вещь долго прослужит;

• мягкий флис с изнанки в местах соприкосновения с кожей;

• светоотражающие детали — чтобы вечерние прогулки были безопасными;

• нашивка для имени — ребенок быстро найдет потерянную вещь;

• съёмные силиконовые штрипки на брюках и комбинезонах — чтобы брючина не задиралась, и снег не попадал в ботинки;

• съемный капюшон с клапаном на липучках на куртках и комбинезонах — не будет сползать на глаза;

• эластичные лямки на куртках и комбинезонах — удобно носить в помещении.

Высокотехнологичная капсула верхней одежды для детей уже доступна в розничных магазинах и на сайте бренда sela.ru.