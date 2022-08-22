Дизайнер Светлана Тегин запустила линию аксессуаров Tegin’s Angel, в производстве которой приняли участие студенты Академии им. С.Г. Строганова. Линейка стала результатом многолетней программы Tegin Fashion House по поддержке студентов. В будущем к развитию линии планируют привлекать студентов и других профильных вузов.

На сегодняшний день Tegin’s Angel представлена головными уборами из шерсти. Цветовая палитра – от оттенков серого, классического белого и черного до горчичного, синего, бежевого, а также цвета ежевики или шоколада. При этом основной акцент сделан на мерцание. Как отмечают в модном доме, каждое изделие «дорабатываются вручную, что делает его уникальным». «Мы стремились к тому, чтобы каждый, кто примерит наши новые изделия, ощутил волшебство, окружил себя мерцающей «пылью» и немного стал ангелом», – рассказала Светлана Тегин.

Полный цикл производства линейки организован в России. Примечательно, что Tegin's Angel доступна более широкому кругу покупателей, чем основная линия Tegin. Она представлена не только в бутиках модного дома, но и на маркетплейсах. В Tegin добавляют, что доход от реализации коллекции позволит поддерживать программу модного дома по вовлечению студентов в производственные процессы.

Съемки рекламной кампании в поддержку запуска Tegin’s Angel прошли в Монголии. «Волшебный мир, который мы создаем вокруг себя в своей реальности – основная идея съемки. Пейзажи Монголии с космическими пустынными просторами и близостью небес идеально подошли для реализации этой идеи», – добавила дизайнер.