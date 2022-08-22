Американский производитель и продавец обуви Crocs передал управление закрытыми с марта магазинами новой структуре бывшего главы российского Crocs Эрика Пети. Это позволит продолжить поставки в РФ, сообщает «Коммерсант».

Принадлежащее Эрику Пети на 85% ООО «Клэр», в частности, получил управление объектом в торговом центре «Афимолл» в Москве. Он уже открыт, как и, например, точка в «Метрополисе». Еще 15% «Клэр» принадлежат Евгению Трегубенко — совладельцу юридической RT-Group, которая сопровождает сделки M&A в России для иностранных инвесторов.

Источник издания подтвердил, что местные магазины компании планируется передать под управление «Клэр», которая должна работать и с партнерами, управляющими точками по франшизе. При этом онлайн-магазин работу возобновлять не будет, продукция будет поставляться через другие интернет-площадки.

Эксперты полагают, что партнерским магазинам важно сохранить вывеску Crocs: у бренда много дешевых подделок, а фирменная вывеска гарантирует оригинальность продукции.

На российском рынке Crocs работал с 2008 года. Компания управляла 85 розничными точками. Бренд закрыл их, а также интернет-магазин в начале марта. Выручка «Крокс Си-Ай-Эс» в 2021 году составила 4,6 миллиарда рублей.