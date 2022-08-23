Zarina посвятил рекламную кампанию сезона осень-зима 2022 возможностям женщин. Ее героинями стали покупательницы бренда, которых выбрали с помощью специального конкурса, запущенного в марте этого года.

На конкурс прислали более 4000 заявок, из которых отобрали шесть из разных городов России. Победительницы стали амбассадорами бренда. Тем самым представители марки хотели напомнить, что для женщин нет ничего невозможного.

«Каждая женщина уникальна в своей красоте и абсолютно достойна быть лицом Zarina, украшая собой витрины магазинов. Мы делаем одежду, которая подходит женщинам: действительно хорошо сидит на разных фигурах и подчеркивает индивидуальный стиль. Хотим, чтобы наши покупательницы видели, что все возможно, если верить в себя», — считает креативный директор бренда Ольга Верц.

В рамках рекламной кампании выйдет бэкстейдж-фильм о героинях с их историями о знакомстве с Zarina и эмоциями от новости, что они станут амбассадорами бренда.