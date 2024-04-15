Аналитики контент-платформы «Дзен» и ритейлера Lamoda представили тренды на 2024 год. Самым популярным стал макияж в персиковом оттенке — главном цвете, по версии Pantone (рост спроса на 207%). Вторым по популярности стал синий цвет. Продажи небесно-голубых теней, подводок, туши для ресниц и лаков для ногтей выросли на 51 % по сравнению с прошлым годом.

Минимализм и естественный макияж нашли отражение в тренде clean girl. Спрос на тональную основу и румяна светлых оттенков вырос на 45 % по сравнению с прошлым годом. Уход за губами стал самостоятельным трендом: в начале 2024 года авторы "Дзен" стали публиковать материалы о косметике для губ и технике ее нанесения в два раза чаще; среди пользователей Lamoda косметика по уходу за губами выросла в четыре раза, а продажи этих продуктов увеличились на 324 %.

Стиль mob wife- образ, вдохновленный эстетикой героинь культовых криминальных фильмов, таких как "Сопрано" и "Крестный отец", - также был особенно популярен весной 2024 года. Его главными чертами стали меховые пальто, крупные золотые аксессуары, туфли на шпильке и темные очки. Еще один тренд - eclectic grandpa, основанный на сочетании винтажных удобных вещей и ярких акцентных аксессуаров. Блогеры активно публикуют в четыре раза больше статей, постов и видео на эту тему, чем в прошлом году (рост на 319 %). Такие вещи, как джинсовые и трикотажные жилеты, фланелевые рубашки и свободные мешковатые брюки, являются ключевыми: по данным Lamoda, спрос на них этой весной вырос на 42 %.

На третьем месте оказался стиль coquette core, в котором доминируют романтические образы и корсеты: в марте 2024 года спрос на корсеты вырос на 107 %. Последним из топ-трендов в одежде стала office siren («офисная сирена») - стиль женщин-офисных работников в фильмах 90-х. Блогеры довольствуются культовым образом офисной сирены из сериалов и фильмов, представляя подборки и вариации актуальных вещей на треть чаще, чем год назад (рост на 29 %). В то же время продажи брюк, классических костюмов и рубашек в Lamoda выросли на 15 %.

Фото предоставлены компанией.