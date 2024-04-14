Бренд Áskent представил весенне-летнюю коллекцию сумок. Дизайнеры бренда исследовали влияние ремесленных техник и эстетики ручной работы на современные тенденции. Для коллекции характерны натуральные оттенки, ручное плетение, лоскутное шитье, натуральная кожа, необработанный холст и минималистичные детали.

На дропповлияли работы современных художников, тесно связанных с историей своей страны и аутентичными ремеслами, а также минималистичные вещи, исследующие форму, текстуру и цвет. Например, цвет burnt clay вдохновлена работами Симоны Ли, а сумки Sliced Bissa Bag и Sliced Bucket Bag - знаменитыми войлочными скульптурами Роберта Морриса.

Коллекция доступна уже сейчас. Новые модели доступны на официальном сайте бренда.

Фото предоставлены компанией.