Компания belle you выпустила лимитированную весеннюю капсулу Blue Sky. Она вдохновлена пробуждением природы и обновлением женских гардеробов в новом сезоне. Вещи выполнены из легких, натуральных материалов, невесомого батиста и мягкого хлопкового джерси.

Шорты, платки, блузки, брюки и халаты выполнены с принтами, специально разработанными дизайнером для этого выпуска. Belle Yoo подготовил специальную упаковку - белую тканевую сумку. Модели из капсулы подойдут для сна или расслабленного домашнего образа.

Бренд belle you создает белье и одежду, в которых любая женщина чувствует себя гармонично. Коллекции марки отличаются лаконичным дизайном, качественными материалами и удобными фасонами разных размеров и форм. Команда belle you фокусируется на комфорте и создает белье, в котором вы можете быть собой.

Ассортимент belle you универсален. Белье одинаково хорошо подходит как для романтических свиданий, так и для активного отдыха или спокойных вечеров дома.

Фото предоставлены компанией.